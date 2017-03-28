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Завтра состоится заседание правительства

Завтра состоится заседание правительства

Киев • УНН

 • 8138 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Завтра, 29 марта, под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Заседание правительства состоится в 11:00, в здании правительства по улице Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.

Как сообщал УНН, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в Украине нет проблем с русским языком, а есть проблема с российской агрессией.

Кроме того, премьер выступил за усиление сотрудничества ГУАМ с Японией и США.

Напомним, что вчера, 27 марта, саммит глав правительств стран-участниц ГУАМ начался в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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