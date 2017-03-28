Завтра состоится заседание правительства

Заседание правительства состоится в 11:00, в здании правительства по улице Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.

Как сообщал УНН, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в Украине нет проблем с русским языком, а есть проблема с российской агрессией.

Кроме того, премьер выступил за усиление сотрудничества ГУАМ с Японией и США.

Напомним, что вчера, 27 марта, саммит глав правительств стран-участниц ГУАМ начался в Киеве.