Завтра в Україну прийде тропічна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Завтра, 14 серпня, на всі території України очікується спекотна погода без опадів. Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє УНН.
Так, спекотна погода очікується в центральному регіоні України, де денна температура повітря становитиме 30-33 градуси тепла, а на півдні температура вдень становитиме 32-34 градуси тепла.
Спекотна погода очікується і на заході України, де температура повітря становитиме 30-33 градуси тепла. У Львові обіцяють грозу.
На сході країни опадів не передбачається, вдень повітря прогріється до 33 градуси тепла.
На півночі країни, температура повітря становитиме вдень 29-31 градусів тепла, а у столиці України температура вдень - 30-32 градусів тепла.
Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття цього тижня.