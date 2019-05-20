Завтра в Україні стартує ЗНО

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КИЇВ. 20 травня. УНН. В Україні у вівторок, 21 травня, стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року - тестуванням з математики. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу УЦОЯО.

"21 травня тестуванням з математики розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00", - нагадали у центрі.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

  • оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів абітурієнта до пункту проведення ЗНО допущено не буде.

Учасникам порадили заздалегідь дізнатися адресу проведення ЗНО з математики, взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

"Нагадуємо, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо", - додали в УЦОЯО.

На виконання сертифікаційної роботи з математики відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті — 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, — 62.

Сертифікаційна робота містить завдання різних форм:

  • з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
  • на встановлення відповідності ("логічні пари") (№ 21–24); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
  • відкритої форми з короткою відповіддю, що містять два типи завдань: структуроване (№ 25, 26) і неструктуроване (№ 27–30); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
  • відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 31–33); розв’язок на них потрібно записати у бланку Б.

Нагадаємо, 3 травня стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО.

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