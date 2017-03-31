Завтра в Україні прогнозують до 18 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Завтра в Україні буде мінлива хмарність, переважно без опадів, передає УНН з посиланням на прес-службу українського гідрометцентру.
Завтра в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у північних, східних, Черкаській і Полтавській областях вночі та вранці невеликий дощ, на сході місцями з мокрим снігом.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, у південній, східній частинах, на Дніпропетровщині та Сумщині від 3° тепла до 2° морозу; вдень 13-18° тепла, у західних областях до 22°, на півночі Лівобережжя та сході країни 7-12°.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні температура повітря вночі знизиться до +4°С тепла —3°С морозу, вдень потепліє до +7+12°С тепла, у південній частині до 14 тепла, на Закарпатті очікується +13+15°С тепла.