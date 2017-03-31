Завтра в Украине прогнозируют до 18 градусов тепла

Завтра в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в северных, восточных, Черкасской и Полтавской областях ночью и утром небольшой дождь, на востоке местами с мокрым снегом.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 3-8° тепла, в южной, восточной части, Днепропетровской и Сумской от 3° тепла до 2° мороза; днем 13-18° тепла, в западных областях до 22°, на севере Левобережья и востоке страны 7-12°.

Напомним, что сегодня в Украине температура воздуха ночью понизится до +4 ° С тепла -3 ° С мороза, днем потеплеет до +7 +12° С тепла, в южной части до 14 тепла, на Закарпатье ожидается +13 +15° С тепла .