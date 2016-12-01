Завтра в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиця

За інформацією синоптиків, другого грудня вночі у західних, північних та центральних областях, вдень на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, сильний вітер.

На дорогах країни ожеледиця.