Завтра в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У п’ятницю через циклон, який прийде в Україну з північного заходу, очікується сильний мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.
За інформацією синоптиків, другого грудня вночі у західних, північних та центральних областях, вдень на більшій частині території країни сильний мокрий сніг (у південних областях з дощем), ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, сильний вітер.
На дорогах країни ожеледиця.