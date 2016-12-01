Завтра в Украине ожидается мокрый снег и гололед
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В пятницу из-за циклона, который придет в Украину с северо-запада, ожидается сильный мокрый снег, метели и гололедица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения Нацполиции.
По информации синоптиков, 2 декабря ночью в западных, северных и центральных областях, днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели, сильный ветер.
На дорогах страны гололедица.