Завтра в Україні очікується мінлива хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.
“У більшості західних та місцями в Житомирській областях короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів”, йдеться в повідомленні.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, північних та центральних областях окремі пориви 15-20 м/с.
Зокрема, температура вночі 2-7градусів тепла, в західних, Житомирській та Київській областях 5-10 градусів, вдень 19-24 вище нуля , на узбережжі морів, Львівщині, Волині, Чернігівщині та Сумщині 13-18градусів тепла.
Як повідомляв УНН, завтра в Києві буде без опадів.