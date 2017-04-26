Завтра в Украине ожидается переменная облачность

"В большинстве западных и местами в Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков", говорится в сообщении.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

В частности, температура ночью 2-7 градусов тепла, в западных, Житомирской и Киевской областях 5-10 градусов, днем ​​19-24 выше нуля, на побережье морей, Львовской, Волынской, Черниговской и Сумской 13-18 градусов тепла.

Как сообщал УНН, завтра в Киеве будет без осадков .