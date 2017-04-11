Завтра в Україні очікується мінлива хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.
“Вночі у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях, вдень у східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях короткочасний дощ, на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі та вранці на сході країни окремі пориви 15-20 м/с.Температура вночі 1-6° тепла.
У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту у повітрі заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла, у південній частині до 17°.
Зазначається, що у Києві найближчої ночі короткочасний дощ, вдень без опадів.Вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.
Як повідомляв УНН, 11 квітня у Києві сьогодні за прогнозами синоптиків ввечері буде дощова погода.