Завтра в Украине ожидается переменная облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.
"Ночью в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях, днем в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях кратковременный дождь, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью и утром на востоке страны отдельные порывы 15-20 м/с температура ночью 1-6 ° тепла.
В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы в воздухе заморозки 0-5 °, днем 10-15 ° тепла, в южной части до 17 °.
Отмечается, что в Киеве ближайшей ночью кратковременный дождь, днем без опадив.Витер западный, 7-12 м / с, температура ночью 1-3 ° тепла, днем 10-12 °.
Как сообщал УНН, 11 апреля в Киеве сегодня по прогнозам синоптиков вечером будет дождливая погода .