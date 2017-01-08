Завтра в Україні очікується до 12 градусів морозу та місцями хуртовини

“Часом сніг, у східних областях подекуди з дощем, в Карпатах і на Прикарпатті вночі та вранці сильний сніг; місцями хуртовини”, — йдеться у повідомленні.

У східних областях та Приазов’ї ожеледь, місцями туман. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16 градусів, на Правобережжі місцями 17-21градусів морозу, вдень 7-12 градусів, на Полтавщині та Дніпропетровщині 1-6 градусів морозу. У східних областях, Криму та місцями у Приазов’ї протягом доби 0-5 градусів морозу.

У столиці, за прогнозами синоптиків, в понеділок часом сніжитиме, спостерігатиметься слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі очікується на рівні 11-13 градусів, вдень — 7-9 градусів морозу.