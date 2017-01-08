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Завтра в Украине ожидается до 12 градусов мороза и местами метели

Завтра в Украине ожидается до 12 градусов мороза и местами метели

Киев • УНН

 • 9700 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Завтра в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями, ожидается до 12 градусов мороза и местами метели. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook, передает УНН.

"Временами снег, в восточных областях местами с дождем, в Карпатах и ​​на Прикарпатье ночью и утром сильный снег, местами метели ", - говорится в сообщении.

В восточных областях и Приазовье гололед, местами туман. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м / с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 11-16 градусов, на Правобережье местами 17-21градусив мороза, днем ​​7-12 градусов, в Полтавской и Днепропетровской 1-6 градусов мороза. В восточных областях, Крыму и местами в Приазовье в течение суток 0-5 градусов мороза.

В столице, по прогнозам синоптиков, в понедельник временами будет идти снег, будет наблюдаться слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м / с.

Температура ночью ожидается на уровне 11-13 градусов, днем ​​- 7-9 градусов мороза.

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