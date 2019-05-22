Завтра в Україні грози та до 28 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Завтра, 23 травня, в Україні мінлива хмарність. У більшості південних областей, короткочасні дощі, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях подекуди град та шквали. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
“В Україні, крім більшості південних областей, короткочасні дощі, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та у західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с”, — йдеться у повідомленні.
Температура вночі 10-15°; вдень 21-26°, на півдні країни до 28°, в західних областях 17-22°.
Нагадаємо, дощова погода в Україні протримається щонайменше наступні три дні, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі подекуди град.