Завтра в Украине грозы и до 28 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Завтра, 23 мая, в Украине переменная облачность. В большинстве южных областей, кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье и в западных областях местами град и шквалы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"В Украине, кроме большинства южных областей, кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье и в западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 10-15°; днем 21-26°, на юге страны до 28°, в западных областях 17-22°.
Напомним, дождливая погода в Украине продержится как минимум следующие три дня, на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье местами град.