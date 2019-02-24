В Україні очікується до 10 градусів морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В Україні, 26-27 лютого, очікується до 10 градусів морозу. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
“Завтра на Лівобережжі, 26 лютого в Україні, крім західних областей, невеликий мокрий сніг та дощ; 27 лютого без істотних опадів, лише вночі у карпатському регіоні, Криму та Приазов’ї невеликі опади. На Лівобережжі та в Карпатах дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-12 м/с, завтра вдень місцями пориви 15-20 м/с”, — повідомили синоптики.
Синоптики додали, що температура вночі від 5° морозу до 1° тепла, найближчої ночі у південній частині та в Карпатах 5-10° морозу, вдень в Україні 1-7° тепла.
Завтра на Київщині місцями невеликі опади. Вітер західний, 5-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.
Нагадаємо, у Карпатах, у неділю, 24 лютого, зберігається значна сніголавинна небезпека.