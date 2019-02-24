В Україні очікується до 10 градусів морозу

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23 березня, 12:58 • 166857 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 411960 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 303818 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 251588 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. В Україні, 26-27 лютого, очікується до 10 градусів морозу. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

“Завтра на Лівобережжі, 26 лютого в Україні, крім західних областей, невеликий мокрий сніг та дощ; 27 лютого без істотних опадів, лише вночі у карпатському регіоні, Криму та Приазов’ї невеликі опади. На Лівобережжі та в Карпатах дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-12 м/с, завтра вдень місцями пориви 15-20 м/с”, — повідомили синоптики.

Синоптики додали, що температура вночі від 5° морозу до 1° тепла, найближчої ночі у південній частині та в Карпатах 5-10° морозу, вдень в Україні 1-7° тепла.

Завтра на Київщині місцями невеликі опади. Вітер західний, 5-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, у Карпатах, у неділю, 24 лютого, зберігається значна сніголавинна небезпека.

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