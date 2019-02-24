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В Украине ожидается до 10 градусов мороза

В Украине ожидается до 10 градусов мороза

Киев  •  УНН

 • 17173 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Украине, 26-27 февраля, ожидается до 10 градусов мороза. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"На Левобережье, 26 февраля в Украине, кроме западных областей, небольшой мокрый снег и дождь; 27 февраля без существенных осадков, лишь ночью в карпатском регионе, Крыму и Приазовье небольшие осадки. На Левобережье и в Карпатах дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-12 м/с, завтра днем местами порывы 15-20 м/с ", - сообщили синоптики.

Синоптики добавили, что температура ночью от 5° мороза до 1° тепла, ближайшей ночью в южной части и в Карпатах 5-10° мороза, днем в Украине 1-7° тепла.

Завтра в Киевской области местами небольшие осадки. Ветер западный, 5-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 4-6 ° тепла.

Напомним, в Карпатах, в воскресенье, 24 февраля, сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Украинские Национальные Новости

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