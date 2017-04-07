Завтра в Україні буде хмарно з дощем
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Завтра на території України очікується хмарна з проясненнями погода, місцями дощ. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Так, за прогнозами синоптиків завтра, 8 квітня, очікується хмарна з проясненнями. На більшій частині території країни часом дощ.
Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території південно-західний, 7-12 м/с, в південній частині окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8°, в західних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, на Луганщині до 15°.
В Карпатах опади, переважно у вигляді мокрого снігу; температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.
Як повідомляв УНН, четверте квітня у столиці виявилось першим літнім днем у цьому році.