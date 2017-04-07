Завтра в Украине будет облачно с дождем
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Завтра на территории Украины ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Так, по прогнозам синоптиков завтра, 8 апреля, ожидается облачная с прояснениями. На большей части территории страны временами дождь.
Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории юго-западный, 7-12 м / с, в южной части отдельные порывы 15-20 м / с.
Температура ночью 3-8 °, в западных областях 0-5 ° тепла; днем 7-12 °, в Луганской области до 15 °.
В Карпатах осадки, преимущественно в виде мокрого снега; температура ночью 0-5 ° мороза, днем около 0 °.
Как сообщал УНН, четвертое апреля в столице оказалось первым летним днем в этом году.