Завтра в Украине будет облачно с дождем

Так, по прогнозам синоптиков завтра, 8 апреля, ожидается облачная с прояснениями. На большей части территории страны временами дождь.

Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории юго-западный, 7-12 м / с, в южной части отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 3-8 °, в западных областях 0-5 ° тепла; днем 7-12 °, в Луганской области до 15 °.

В Карпатах осадки, преимущественно в виде мокрого снега; температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​около 0 °.

Как сообщал УНН, четвертое апреля в столице оказалось первым летним днем в этом году.