Завтра в столиці стартує свято Джазу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Завтра, 10 листопада, в Києві за підтримки відомого українського винного бренду "Коктебель" відбудеться концерт легендарного джазмена сучасності Олексія Когана, передає УНН.
Таким чином музикант відсвяткує 60-річний ювілей, розділивши свою любов до вічного джазу зі своїми шанувальниками.
Участь в концерті також візьме популярна американська фьюжн група Spyro Gyra. Відбудеться захід у МЦКМ.
А вже 11 листопада - свято Джазу продовжитися на сцені столичного Caribbean Club. О.Коган виступить разом з американським блюз-роковим гітаристом Дейвом Філдсом і групою Dave Fields Band.
Генеральним партнером джазових концертів виступить бренд "Коктебель".
"Бренд "Коктебель", як справжній цінитель традицій, класичних рецептур, досвіду поколінь та історії, запрошує всіх шанувальників справжнього джазу розділити з ним свято кращих музичних традицій і задоволення", - відзначають організатори.
Довідка УНН: Олексій Коган - український джазмен, автор і ведучий радіопрограм, телеведучий на Першому національному телеканалі. Член редколегії журналу "Джаз Квадрат", представник України в Європейській джазовій федерації, член Міжнародної джазової асоціації журналістів (з листопада 2002-го).
Бренд "Коктебель" - традиції виробництва напоїв під цим брендом беруть свій початок 1879 році. Основа виробництва коньяку та вина "Коктебель" - це в першу чергу класичні рецептури і відданість майстрів традиціям виноробства.
Виробник легендарних напоїв "Коктебель" - компанія Eastern Beverage Trading, визнана в цьому році лідером алкогольної галузі в Україні.