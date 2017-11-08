Завтра в столице стартует праздник Джаза
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завтра, 10 ноября, в Киеве при поддержке известного украинского винного бренда "Коктебель" состоиться концерт легендарного джазмена современности Алексея Когана, передает УНН.
Таким образом музыкант отпразднует 60-летний юбилей, разделив свою любовь к вечному джазу со своими поклонниками.
Участие в концерте также примет популярная американская фьюжн группа Spyro Gyra. Состоится мероприятие в МЦКИ.
А уже 11 ноября - праздник Джаза продолжиться на сцене столичного Caribbean Club. А.Коган выступит вместе с американским блюз-роковым гитаристом Дэйвом Филдсем и группой Dave Fields Band.
Генеральным парнером джазовых концертов выступит бренд "Коктебель".
"Бренд "Коктебель", как истинный ценитель традиций, классических рецептур, опыта поколений и истории, приглашает всех почитателей настоящего джаза разделить с ним праздник лучших музыкальных традиций и удовольствия", - отмечают организаторы.
Справка УНН: Алексей Коган - украинский джазмен, автор и ведущий радиопрограмм, телеведущий на Первом национальном телеканале. Член редколлегии журнала "Джаз Квадрат", представитель Украины в Европейской джазовой федерации, член Международной джазовой ассоциации журналистов (с ноября 2002-го).
Бренд "Коктебель" - традиции производства напитков под этим брендом берут свое начало 1879 году. Основа производства коньяка и вина "Коктебель" - это в первую очередь классические рецептуры и преданность мастеров традициям виноделия.
Производитель легендарных напитков "Коктебель" - компания Eastern Beverage Trading, признанная в этому году лидером алкогольной отрасли в Украине.