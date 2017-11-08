Завтра в столице стартует праздник Джаза

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 31825 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 100994 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 88922 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101086 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101080 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 79141 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102117 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101471 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Завтра в столице стартует праздник Джаза

Завтра в столице стартует праздник Джаза

Киев  •  УНН

 • 8598 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завтра, 10 ноября, в Киеве при поддержке известного украинского винного бренда "Коктебель" состоиться концерт легендарного джазмена современности Алексея Когана, передает УНН.

Таким образом музыкант отпразднует 60-летний юбилей, разделив свою любовь к вечному джазу со своими поклонниками.

Участие в концерте также примет популярная американская фьюжн группа Spyro Gyra. Состоится мероприятие в МЦКИ.

А уже 11 ноября - праздник Джаза продолжиться на сцене столичного Caribbean Club. А.Коган выступит вместе с американским блюз-роковым гитаристом Дэйвом Филдсем и группой Dave Fields Band.

Генеральным парнером джазовых концертов выступит бренд "Коктебель".

"Бренд "Коктебель", как истинный ценитель традиций, классических рецептур, опыта поколений и истории, приглашает всех почитателей настоящего джаза разделить с ним праздник лучших музыкальных традиций и удовольствия", - отмечают организаторы.

Справка УНН: Алексей Коган - украинский джазмен, автор и ведущий радиопрограмм, телеведущий на Первом национальном телеканале. Член редколлегии журнала "Джаз Квадрат", представитель Украины в Европейской джазовой федерации, член Международной джазовой ассоциации журналистов (с ноября 2002-го).

Бренд "Коктебель" - традиции производства напитков под этим брендом берут свое начало 1879 году. Основа производства коньяка и вина "Коктебель" - это в первую очередь классические рецептуры и преданность мастеров традициям виноделия.

Производитель легендарных напитков "Коктебель" - компания Eastern Beverage Trading, признанная в этому году лидером алкогольной отрасли в Украине.

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