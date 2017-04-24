Завтра в столиці буде сонячно і без опадів

"У столиці останній вівторок квітня буде сонячним. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки 0-2 градусів, температура вдень близько 15 градусів тепла", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, завтра в Україні опадів не очікується.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах вдень 25-30 м/с.