Завтра в столиці буде сонячно і без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Завтра в столиці буде сонячна без опадів погода. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.
"У столиці останній вівторок квітня буде сонячним. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки 0-2 градусів, температура вдень близько 15 градусів тепла", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, завтра в Україні опадів не очікується.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах вдень 25-30 м/с.