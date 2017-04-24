Завтра в столице будет солнечно и без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Завтра в столице будет солнечная погода без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.
"В столице последний вторник апреля будет солнечным. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2 градусов, температура днем около 15 градусов тепла", - говорится в сообщении.
Напомним, завтра в Украине осадков не ожидается.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах днем 25-30 м/с.