Завтра В.Путін прибуде до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін, завтра, 26 жовтня, прибуде до окупованого Криму, де в Ялті з представниками Загальноросійського народного фронту обговорить ситуацію в Криму. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"У президента завтра буде дискусія в Криму, в Ялті по лінії Загальноросійського народного фронту по кримським справах", - сказав Д.Пєсков.
Як повідомляв УНН, 19 серпня Президент РФ Володимир Путін прилетів до окупованого Криму, де провів нараду з членами ради безпеки Росії.