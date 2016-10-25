Завтра В.Путин прибудет в оккупированный Крым

"У президента завтра будет дискуссия в Крыму, в Ялте по линии Общероссийского народного фронта по крымским делам", - сказал Д.Песков.

Как сообщал УНН, 19 августа Президент РФ Владимир Путин прилетел в оккупированный Крым, где провел совещание с членами Совета безопасности России.