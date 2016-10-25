Завтра В.Путин прибудет в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин, завтра, 26 октября, прибудет в оккупированный Крым, где в Ялте с представителями Общероссийского народного фронта обсудит ситуацию в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"У президента завтра будет дискуссия в Крыму, в Ялте по линии Общероссийского народного фронта по крымским делам", - сказал Д.Песков.
Как сообщал УНН, 19 августа Президент РФ Владимир Путин прилетел в оккупированный Крым, где провел совещание с членами Совета безопасности России.