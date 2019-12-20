Завтра в Офісі Зеленського розкажуть деталі газових угод з РФ

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Завтра в Офісі Президента о 12:00 розпочнеться брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу.

“У суботу, 21 грудня, о 12:00 розпочнеться брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК „Нафтогаз України“ Юрія Вітренка”, — йдеться у повідомленні.

Місце проведення: Офіс Президента України (вул. Банкова, 11).

Як повідомили в Офісі Президента, представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За інформацією Офісу, подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.

Раніше представник “Газпрому” повідомив, що Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Українські Національні Новини

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