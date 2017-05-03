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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Завтра в Києві відбудеться церемонія нагородження українсько-литовського конкурсу малюнків

Київ • УНН

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КИЇВ.3 травня. УНН. Завтра в посольстві Литовської Республіки в Україні відбудеться Церемонія урочистого нагородження переможців і призерів ІІ Міжнародного українсько-литовського конкурсу малюнків “Здай кров заради життя”, передає УНН з посиланням на прес-центр посольства Литви в Україні.

Завтра в Києві відбудеться церемонія нагородження українсько-литовського конкурсу малюнків

Церемонія нагородження відбудеться за участю Надзвичайного і Повного Посла Литовської республіки в Україні Марюса Януконіса, директора Литовського національного центру крові Іоанни Бікульчєне, заступника Міністра освіти і науки України Павла Хобзея, директора департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України Ірини Бєляєвої, голови правління Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Серце до серця” Павла Горінова.

Повідомляється, що 16 переможців (учні шкіл, студенти ви вищих навчальних закладів) буде нагороджено цінними подарунками, сертифікатами на відвідування Литовської Республіки.

Також в посольстві буде відкрито виставку робіт — переможців і призерів Конкурсу.

Як повідомляв УНН, 31 березня в посольстві Литовської Республіки в Україні відбулось урочисте нагородження переможців і призерів ІV всеукраїнського конкурсу есе “Я — європеєць”.

Українські Національні Новини

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