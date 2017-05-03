Завтра в Киеве состоится церемония награждения украинского-литовского конкурса рисунков
Киев • УНН
КИИВ.3 мая. УНН. Завтра в посольстве Литовской Республики в Украине состоится Церемония торжественного награждения победителей и призеров II Международного украинско-литовского конкурса рисунков "Сдай кровь ради жизни", передает УНН со ссылкой на пресс-центр посольства Литвы в Украине.
Церемония награждения состоится при участии Чрезвычайного и Полного Посла Литовской Республики в Украине Марюса Януконис, директора Литовского национального центра крови Иоанны Бикульчене, заместителя Министра образования и науки Украины Павла Хобзея, директора департамента молодежной политики Министерства молодежи и спорта Украины Ирины Беляевой, председателя правления Всеукраинской молодежной общественной организации "Сердце к сердцу" Павел Горинов.
Сообщается, что 16 победителей (учащиеся школ, студенты вы высших учебных заведений) будут награждены ценными подарками, сертификатами на посещение Литовской Республики.
Также в посольстве будет открыта выставка работ - победителей и призеров Конкурса.
Как сообщал УНН, 31 марта в посольстве Литовской Республики в Украине состоялось торжественное награждение победителей и призеров ИV всеукраинского конкурса эссе "Я - европеец" .