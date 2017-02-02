Завтра в Києві очікується дощ з мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Завтра, 3 лютого, на дорогах столиці очікується ожеледиця, вдень — мокрий сніг із переходом у дощ. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За попередженням синоптиків, у ніч із 2 на 3 лютого очікується випадіння снігу до 3-5 мм.
Вдень 3 лютого опади продовжаться: мокрий сніг перейде в дощ (кількість опадів 4-6 мм), тож спостерігатиметься налипання мокрого снігу. На дорогах — ожеледиця. Температура повітря вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.
Водіїв попросили бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили, що 3-6 лютого очікується поступове підвищення рівнів води на річках Закарпатської області.