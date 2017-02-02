Завтра в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Завтра, 3 февраля, на дорогах столицы ожидается гололедица, днем - мокрый снег с переходом в дождь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По предупреждением синоптиков, в ночь с 2 на 3 февраля ожидается выпадение снега до 3-5 мм.
Днем 3 февраля осадки продолжатся: мокрый снег перейдет в дождь (количество осадков 4-6 мм), поэтому будет наблюдаться налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.
Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили, что 3-6 февраля ожидается постепенное повышение уровней воды на реках Закарпатской области.