Завтра в Києві буде хмарна погода з дощем
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Синоптики попередили киян про можливі дощі завтра, 7 березня, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
В Києві завтра буде хмарно з проясненнями, часом дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.
В Київській області також буде хмарна з проясненнями погода і часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.
Як повідомляв УНН, сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про створення у столиці парку та дев'яти скверів