Завтра в Киеве будет облачная погода с дождем

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 6-8 ° тепла, днем ​​10-12 °.

В Киевской области также будет облачная с прояснениями погода и временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем ​​8-13 °.

Как сообщал УНН, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о создании в столице парка и девяти скверов