Завтра в Киеве будет облачная погода с дождем
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Синоптики предупредили киевлян о возможных дожди завтра, 7 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 6-8 ° тепла, днем 10-12 °.
В Киевской области также будет облачная с прояснениями погода и временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем 8-13 °.
Как сообщал УНН, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о создании в столице парка и девяти скверов