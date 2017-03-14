Завтра в деяких областях України очікуються дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Завтра в Одеській, Вінницькій, а також західних і північних областях очікується невеликий дощ. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, передає УНН.
“15 березня в Одеській, вдень і у західних, північних та Вінницькій областях невеликий дощ, на решті території без опадів.
Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман”, — йдеться у повідомленні.
Вітер північно-західний (на півдні та сході — північно-східний), 5-10 м/с.
Температура вночі сягне від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, на півночі Лівобережжя місцями 3-5 морозу, вдень 5-10 градусів тепла.
У столиці України 15 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень 6-8 градусів.
У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий сніг. Температура протягом доби 0-5 градусів морозу.
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