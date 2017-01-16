Завтра в більшості областей України очікується туман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Завтра, 17 січня на території більшості областей країни очікується туман. Про це УНН повідомили у прес-службі Наполіції України.
За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 17 січня у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях туман, видимість 200-500 м.