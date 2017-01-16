Завтра в большинстве областей Украины ожидается туман
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Завтра, 17 января на территории большинства областей страны ожидается туман. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Наполиции Украины.
По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 17 января в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях туман, видимость 200-500 м.