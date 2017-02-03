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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59108 перегляди

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Завтра в більшості областей України на дорогах ожеледиця

Київ • УНН

 • 7361 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Завтра, 4 лютого, в більшості областей України на дорогах ожеледиця, також подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.

Завтра в більшості областей України на дорогах ожеледиця

За інформацією Укргідрометцентру, 4 лютого в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, на дорогах ожеледиця; у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в районі Карпат подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у Харківській, Луганській та Сумській областях сильний сніг.

Також, 4 лютого в Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця; на Лівобережжі та в районі Карпат подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у східних та Сумській областях сильний сніг.

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