Завтра в більшості областей України на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Завтра, 4 лютого, в більшості областей України на дорогах ожеледиця, також подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
За інформацією Укргідрометцентру, 4 лютого в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, на дорогах ожеледиця; у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в районі Карпат подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у Харківській, Луганській та Сумській областях сильний сніг.
Також, 4 лютого в Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця; на Лівобережжі та в районі Карпат подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у східних та Сумській областях сильний сніг.