Завтра в большинстве областей Украины на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Завтра, 4 февраля, в большинстве областей Украины на дорогах гололедица, также местами гололед и налипание мокрого снега. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
По информации Укргидрометцентра, 4 февраля в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в Харьковской, Луганской и Сумской областях сильный снег.
Также, 4 февраля в Украине, кроме юга, на дорогах гололедица, на Левобережье и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в восточных и Сумской областях сильный снег.