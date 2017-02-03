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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в большинстве областей Украины на дорогах гололедица

Киев • УНН

 • 7361 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Завтра, 4 февраля, в большинстве областей Украины на дорогах гололедица, также местами гололед и налипание мокрого снега. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Завтра в большинстве областей Украины на дорогах гололедица

По информации Укргидрометцентра, 4 февраля в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в Харьковской, Луганской и Сумской областях сильный снег.

Также, 4 февраля в Украине, кроме юга, на дорогах гололедица, на Левобережье и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в восточных и Сумской областях сильный снег.

Украинские Национальные Новости

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