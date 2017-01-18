Завтра у ВР обговорять шляхи запобігання корупції у лотерейній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Завтра, 19 січня, відбудеться зустріч представників української влади та Всесвітньої лотерейної асоціації, під час якої буде обговорено проблемні питання вітчизняної сфери, передає УНН.
На робочу зустріч запрошено провідного експерта в світі, главу Комітету Всесвітньої лотерейної асоціації з ризик менеджменту та безпеки бізнесу пана Т’єрі Пужоля.
У своєму виступі пан Пужоль проінформує про практику сертифікації операторів лотерей за стандартом Всесвітньої лотерейної асоціації (WLA) в багатьох країнах світу, а також розповість, як ця система допоможе запобігти корупції в сфері лотерейного бізнесу та допомогти Україні стати однією з тих цивілізованих країн, які вже користуються такими стандартами (практично всі лотерейні оператори Європи та Американського континенту успішно пройшли таку сертифікацію).
Запрошені: міністр економіки, народні депутати.
Зустріч відбудеться о 14.15 у приміщенні Комітетів ВРУ.