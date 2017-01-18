Завтра у ВР обговорять шляхи запобігання корупції у лотерейній сфері

На робочу зустріч запрошено провідного експерта в світі, главу Комітету Всесвітньої лотерейної асоціації з ризик менеджменту та безпеки бізнесу пана Т’єрі Пужоля.

У своєму виступі пан Пужоль проінформує про практику сертифікації операторів лотерей за стандартом Всесвітньої лотерейної асоціації (WLA) в багатьох країнах світу, а також розповість, як ця система допоможе запобігти корупції в сфері лотерейного бізнесу та допомогти Україні стати однією з тих цивілізованих країн, які вже користуються такими стандартами (практично всі лотерейні оператори Європи та Американського континенту успішно пройшли таку сертифікацію).

Запрошені: міністр економіки, народні депутати.

Зустріч відбудеться о 14.15 у приміщенні Комітетів ВРУ.