Завтра в ВР обсудят пути предотвращения коррупции в лотерейной сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Завтра, 19 января, состоится встреча представителей украинской власти и Всемирной лотерейной ассоциации, во время которой будут обсуждены проблемные вопросы отечественной сферы, передает УНН.
На рабочую встречу приглашен ведущий эксперт в мире, глава Комитета Всемирной лотерейной ассоциации по риск менеджменту и безопасности бизнеса господин Тьерри Пужоль.
В своем выступлении г-н Т.Пужоль проинформирует о практике сертификации операторов лотерей по стандарту Всемирной лотерейной ассоциации (WLA) во многих странах мира, а также расскажет, как эта система поможет предотвратить коррупцию в сфере лотерейного бизнеса и помочь Украине стать одной из тех цивилизованных стран, которые уже пользуются такими стандартами (практически все лотерейные операторы Европы и Американского континента успешно прошли такую сертификацию).
Приглашены: министр экономики, народные депутаты.
Встреча состоится в 14:15 в помещении комитетов ВРУ.