Завтра в ВР обсудят пути предотвращения коррупции в лотерейной сфере

На рабочую встречу приглашен ведущий эксперт в мире, глава Комитета Всемирной лотерейной ассоциации по риск менеджменту и безопасности бизнеса господин Тьерри Пужоль.

В своем выступлении г-н Т.Пужоль проинформирует о практике сертификации операторов лотерей по стандарту Всемирной лотерейной ассоциации (WLA) во многих странах мира, а также расскажет, как эта система поможет предотвратить коррупцию в сфере лотерейного бизнеса и помочь Украине стать одной из тех цивилизованных стран, которые уже пользуются такими стандартами (практически все лотерейные операторы Европы и Американского континента успешно прошли такую ​​сертификацию).

Приглашены: министр экономики, народные депутаты.

Встреча состоится в 14:15 в помещении комитетов ВРУ.