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Завтра у Володимирському соборі відбудеться відспівування Д.Вороненкова

Завтра у Володимирському соборі відбудеться відспівування Д.Вороненкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Завтра о 12 годині відбудеться відспівування екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова у Володимирському соборі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає УНН.

“Друзі! Відспівування Дениса Вороненкова відбудеться завтра о 12:00 у Володимирському соборі”, — написав І.Пономарьов.

Як повідомляв УНН, з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова – Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Це ім’я, як ім’яв вбивці, озвучив і нардеп Антон Геращенко. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнялий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.

Українські Національні Новини

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