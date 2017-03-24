Завтра во Владимирском соборе состоится отпевание Д.Вороненкова

"Друзья! Отпевание Дениса Вороненкова состоится завтра в 12:00 во Владимирском соборе", - написал И.Пономарев.

Как сообщал УНН, появилась информация, что убийца Д.Вороненкова - Павел Паршов, 1988 года рождения. При этом, согласно данным розыскного учета МВД Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данными, его обвиняют по ст.205 ч.2, ст.209 ч.3.

Это имя, как имя убийцы, озвучил и нардеп Антон Геращенко. Нардеп также сообщил, что П.Паршов в 2015 году был принят в ряды Нацгвардии несмотря на то, что находился в розыске.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.