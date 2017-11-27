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Завтра у східній частині України без опадів

Завтра у східній частині України без опадів

Київ • УНН

 • 5018 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Завтра, 28 листопада в Україні у східній частині без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

У східній частині без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині дощі; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

На решті території вночі дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликі опади з припиненням у західних областях; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині та Приазов'ї пориви 15-20 м/с.

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