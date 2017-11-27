Завтра у східній частині України без опадів

У східній частині без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині дощі; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

На решті території вночі дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликі опади з припиненням у західних областях; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині та Приазов'ї пориви 15-20 м/с.