Завтра в восточной части Украины без осадков

В восточной части без осадков, на дорогах местами гололедица, температура ночью 4-9°, днем ​​0-5° мороза.

В Одесской, Николаевской и Херсонской дожди; температура ночью около 0°, днем ​​3-8° тепла.

На остальной территории ночью дождь и мокрый снег, днем ​​местами небольшие осадки с прекращением в западных областях; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части и Приазовье порывы 15-20 м/с.