Завтра в восточной части Украины без осадков

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 12190 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 26125 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33810 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 33450 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99833 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87288 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96932 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124248 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115889 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 149125 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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11:49 • 91894 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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10 марта, 15:15 • 149125 просмотра
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Актуальное
Завтра в восточной части Украины без осадков

Завтра в восточной части Украины без осадков

Киев  •  УНН

 • 5016 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Завтра, 28 ноября в Украине в восточной части без осадков, на дорогах местами гололедица, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В восточной части без осадков, на дорогах местами гололедица, температура ночью 4-9°, днем ​​0-5° мороза.

В Одесской, Николаевской и Херсонской дожди; температура ночью около 0°, днем ​​3-8° тепла.

На остальной территории ночью дождь и мокрый снег, днем ​​местами небольшие осадки с прекращением в западных областях; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части и Приазовье порывы 15-20 м/с.

Украинские Национальные Новости

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