Завтра в восточной части Украины без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Завтра, 28 ноября в Украине в восточной части без осадков, на дорогах местами гололедица, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В восточной части без осадков, на дорогах местами гололедица, температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.
В Одесской, Николаевской и Херсонской дожди; температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла.
На остальной территории ночью дождь и мокрый снег, днем местами небольшие осадки с прекращением в западных областях; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части и Приазовье порывы 15-20 м/с.