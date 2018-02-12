Завтра у КСУ знову спробують обрати голову
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Конституційному суді України завтра продовжаться вибори голови суду, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби КСУ.
За інформацією прес-служби, завтра о 10 годині на спеціальному пленарному засіданні судді КСУ спробують обрати голову суду.
Також буде продовжено розгляд проекту регламенту КСУ.
Як повідомляв УНН, 23 січня КСУ оголосив перерву на невизначений термін у спеціальному засіданні з обрання голови суду.