Завтра в КСУ снова попытаются избрать председателя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Конституционном суде Украины завтра продолжатся выборы председателя суда, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КСУ.
По информации пресс-службы, завтра в 10:00 на специальном пленарном заседании судьи КСУ попытаются избрать председателя суда.
Также будет продолжено рассмотрение проекта регламента КСУ.
Как сообщал УНН, 23 января КСУ объявил перерыв на неопределенный срок в специальном заседании по избранию председателя суда.