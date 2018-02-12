Завтра в КСУ снова попытаются избрать председателя

По информации пресс-службы, завтра в 10:00 на специальном пленарном заседании судьи КСУ попытаются избрать председателя суда.

Также будет продолжено рассмотрение проекта регламента КСУ.

Как сообщал УНН, 23 января КСУ объявил перерыв на неопределенный срок в специальном заседании по избранию председателя суда.