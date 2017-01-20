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Завтра у Києві відкриють пам’ятну дошку В.Чорноволу

Завтра у Києві відкриють пам’ятну дошку В.Чорноволу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Завтра, 21 січня, у столиці відбудеться відкриття меморіальної дошки лідеру українського національно визвольного руху В’ячеславу Чорноволу. Про це на сторінці у Facebook повідомляє “Народний рух України”, пердає УНН.

У повідомленні наголошується, що відкриття меморіальної дошки відбудеться з нагоди 80-ї річниці з дня народження В'ячеслава Чорновола.

Захід розпочнеться о 12:00 за адресою м. Київ, вул. Олеся Гончара, 33 в приміщення Народного Руху України.

Нагадаємо, 12 вересня невідомі осквернили меморіальну дошку В'ячеславу Чорноволу у Кам'янському на Дніпропетровщині.

 

Українські Національні Новини

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