Завтра у Києві відкриють пам’ятну дошку В.Чорноволу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Завтра, 21 січня, у столиці відбудеться відкриття меморіальної дошки лідеру українського національно визвольного руху В’ячеславу Чорноволу. Про це на сторінці у Facebook повідомляє “Народний рух України”, пердає УНН.
У повідомленні наголошується, що відкриття меморіальної дошки відбудеться з нагоди 80-ї річниці з дня народження В'ячеслава Чорновола.
Захід розпочнеться о 12:00 за адресою м. Київ, вул. Олеся Гончара, 33 в приміщення Народного Руху України.
Нагадаємо, 12 вересня невідомі осквернили меморіальну дошку В'ячеславу Чорноволу у Кам'янському на Дніпропетровщині.