Завтра в Киеве откроют памятную доску В.Чорновилу

В сообщении отмечается, что открытие мемориальной доски состоится по случаю 80-й годовщины со дня рождения Вячеслава Чорновила.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу г. Киев, ул. Олеся Гончара, 33 в помещение Народного Руха Украины.

Напомним, 12 сентября неизвестные осквернили мемориальную доску Вячеславу Чорновилу в Каменском Днепропетровской области.