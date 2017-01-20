Завтра в Киеве откроют памятную доску В.Чорновилу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Завтра, 21 января, в столице состоится открытие мемориальной доски лидеру украинского национально освободительного движения Вячеславу Чорновилу. Об этом на странице в Facebook сообщает "Народный рух Украины", передает УНН.
В сообщении отмечается, что открытие мемориальной доски состоится по случаю 80-й годовщины со дня рождения Вячеслава Чорновила.
Мероприятие начнется в 12:00 по адресу г. Киев, ул. Олеся Гончара, 33 в помещение Народного Руха Украины.
Напомним, 12 сентября неизвестные осквернили мемориальную доску Вячеславу Чорновилу в Каменском Днепропетровской области.