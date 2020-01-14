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Завтра у Києві розпочнуть демонтаж ялинки та декорацій на Софійській площі

Завтра у Києві розпочнуть демонтаж ялинки та декорацій на Софійській площі

Київ • УНН

 • 20600 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. У Києві завтра розпочнеться демонтаж головної ялинки країни та декорацій з Софійської площі. Про це у коментарі кореспонденту УНН розповів засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах Ігор Добруцький.

"Завтра почнемо розбирати ялинку на Софійській площі. За 2-3 дні розберемо. На Софійській площі ми також почнемо все прибирати. До кінця тижня справимося. На Контрактовій площі декорації почнемо прибирати 20 січня. До 19 січня ярмарок буде ще працювати. За тиждень також розберемо", - зазначив він.

Нагадаємо, у Києві майданчики для збору новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого, проте у разі необхідності їх роботу можна продовжити до 8 березня.

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