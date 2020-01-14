Завтра в Киеве начнут демонтаж елки и декораций на Софийской площади
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Киеве завтра начнется демонтаж главной елки страны и декораций из Софийской площади. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.
"Завтра начнем разбирать елку на Софийской площади. За 2-3 дня разберем. На Софийской площади мы также начнем все убирать. К концу недели справимся. На Контрактовой площади декорации начнем убирать 20 января. До 19 января ярмарка будет еще работать. Через неделю также разберем", - отметил он.
Напомним, в Киеве площадки для сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля, однако в случае необходимости их работу можно продлить до 8 марта.