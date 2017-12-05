Завтра у будинках в центральному районі Києва не буде води

"Із 22:30 6 грудня до 7:30 7 грудня може бути відключене водопостачання низки будинків у Шевченківському районі", - повідомили у КМДА з посиланням на інформацію "Київводоканалу".

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Зокрема, передбачене обмеження водопостачання на вулиці Терещенківській №№ 2, 3, 4, 4-А, 4-Б, 5, 7/13 та бульварі Т.Шевченка № 10, № 11, № 12 (житлові будинки).

Як зауважили у "Київводоканалі", тимчасове обмеження необхідне для проведення ремонту, що забезпечить надійну роботу систем водопостачання.

Нагадаємо, у Кропивницькому 300 житлових будинків залишились без тепла.